Quand Jean-Luc Mélenchon était journaliste et caricaturiste

Dans un extrait de "Mélenchon le caméléon", un portrait à voir dans Envoyé spécial sur France 2 le 22 mars, on apprend que dans une autre vie, le leader de la France insoumise était… journaliste et caricaturiste. L'émission Envoyé spécial a retrouvé la trace de Jean-Luc Mélenchon à Lons-le-Saunier (Jura), où il a passé une partie de sa jeunesse.

Quand Jean-Luc Mélenchon faisait des dessins dans un hebdomadaire catholique

Dans les années 70, avant de se lancer dans la politique, il avait signé des articles dans la presse locale sous des pseudonymes différents : Moz le caricaturiste, Santerre le militant trotskiste (l'identité la plus forte des trois, dont témoignent des photos d'un jeune homme aux longs cheveux), et Jean-Louis-Mula le journaliste.

Chose encore plus étonnante, en 1977, il avait fait des dessins dans un hebdomadaire catholique, La Croix du Jura (devenu La Voix du Jura). "Des dessins pitoyables : c'était un dialogue entre un corbeau et une oie blanche", explique Jean-Luc Mélenchon à Envoyé spécial. "Rétrospectivement, je me demande comment ces braves gens ont accepté un truc pareil !", se demande-il.