Quand un internaute demande Hamon et Valls s'ils parlent anglais...

Ils ne s’attendaient pas à cette question. Lors du dernier débat, Benoît Hamon et Manuel Valls ont été interrogé sur leurs connaissances de la langue anglaise : "Dou you speak english ?".

Si Benoît Hamon préfère dire "Yes" et assure qu'il parle anglais couramment, Manuel Valls repond toutefois en anglais, mais avoue qu'il préfère l'espagnol : "My english is very bad, but I speak well in spanish."

Sourire aux lèvres, les téléspectateurs ne sont pas convaincus des réponses...

>>> À lire aussi : Sondage exclusif : 68% des Français qui participeront au 2e tour de la primaire de gauche souhaitent la victoire de Benoît Hamon contre 25% pour Manuel Valls