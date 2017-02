Quand l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon apparaît à Paris

Ce week-end Jean-Luc Mélenchon avait un meeting à Lyon et à Paris, en même temps. Féru de nouvelles technologies, le candidat de "La France insoumise" a préparé son effet. Il a décidé d'être présent en chaire et en ose à Lyon. Quant à Paris, c'est son hologramme qui s'est présenté sur la scène d'Aubervilliers. "Alors, où suis-je ? À Lyon ?", a demandé Jean-Luc Mélenchon aux Lyonnais. "Et maintenant… À Paris !", a-t-il déclaré, en claquant des doigts comme Joséphine, ange gardien. Il s'agit d'une première pour un meeting politique en France.

Pour créer ce "show", Jean-Luc Mélenchon avait fait appel à une société française. Revivez son apparition en direct.

