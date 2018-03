Quand Hillary Clinton glisse plusieurs fois en descendant les escaliers en Inde

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Christophe Depreter n'est plus directeur de la Sabam

Echanges tendus entre Cantat et des manifestants

Entre quelques signatures d'autographes, elle a voulu visiter un peu le pays et s'est notamment rendue au Jahaz Mahal, à Mândû. Mais en descendant les escaliers, elle a failli tomber à plusieurs reprises, selon les images filmées par le site The American Mirror.

Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui s'est rendu récemment en Inde. En effet, une autre personnalité politique y était. Il s'agit d'Hillary Clinton. L'ex-candidate à la Maison Blanche était dans le pays pour promouvoir son livre "What Happened" ( Ça s'est passé comme ça , Fayard, 20 septembre).

