Quand Gérald Darmanin apporte…du fromage à la commission des finances

Il s’agissait de Carré du vinage (ou Crayeux de Roncq) issu d'une ferme de Roncq, une ville de la circonscription où Gérald Darmanin était élu jusqu'à fin 2015, selon Le Monde. Pour ne pas laisser ce goût de fromage dans la bouche des députés, le ministre a pris soin d’apporter en plus quelques bonbons du Nord.

C'est devenu une tradition. Après les macarons de Christine Lagarde, les tuiles de Jérôme Cahuzac et les financiers de Bernard Cazeneuve, voilà le fromage de Tourcoing de Gérald Darmanin. Après avoir présenté le projet de loi de finances pour 2018, le ministre des Comptes publics et son homologue de l'Économie Bruno Le Maire ont été auditionnés par la commission des finances ce 27 septembre. Etant donné que l’audition avait lieu à l'heure du déjeuner, Gérald Darmanin a décidé d’amener des fromages nordistes dans la salle de l'Assemblée nationale.

