Quand François Ruffin annonce sa démission en direct sur BFMTV

La voix est grave, presque tremblante. Invité dimanche 1er avril sur le plateau de BFMTV, François Rufin a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière politique. "Ecoutez, moi, très sincèrement, j'ai décidé de démissionner", lâche le député de la France insoumise. "J'ai décidé d'arrêter. Au mois de juin, je passe à autre chose".

Une sortie tellement convaincante... que la journaliste qui lui fait face est convaincue. "Vous arrêtez", relance-t-elle. "Vous jetez l'éponge ? On sent même une certaine émotion quand vous êtes en train de me le dire.

Je vois votre regard que les téléspectateurs ne voient pas forcément".

Soudain hilare, le député sort alors de sa poche un poisson d'avril. La journaliste réplique alors : "Je m’arrête là un instant, car ça prouve que vous savez très bien jouer la comédie, François Ruffin !"