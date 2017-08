Quand la fanfare de l'armée libyenne massacre "God Save the Queen"

La fanfare de l'armée libyenne installée à Benghazi avait la tâche d'accueillir, vendredi, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Boris Johnson, à l'occasion d'une visite en Libye. Mais celle ne s'est sans doute pas assez exercée à pratiquer l'hymne britannique, "God Save the Queen".

Dans une vidéo relayée par la BBC sur les réseaux sociaux, on peut entendre la fanfare massacrer le morceau, pendant la revue de troupes effectuée par Boris Johnson, accompagné du chef du gouvernement libyen d'union nationale (GNA), Fayez Al-Sarraj.

Pour leur défense, il faut dire que la Libye vit dans le chaos depuis que les forces rebelles et les pays occidentaux ont renversé Mouammar Kadhafi en octobre 2011.

L'armée a donc sûrement d'autres préoccupations que de s'entraîner à jouer les hymnes.

The Libyan Army band gives a unique rendition of God Save The Queen for Boris Johnson.

You'll want the sound on for this one 🔊 pic.twitter.com/M3pcONvJ3R

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 25, 2017