Quand Emmanuel Macron répond lui-même au standard téléphonique de l'Élysée

"Bonjour vous allez bien ? Vous étudiez en quoi ?", demande-t-il à un interlocuteur. Emmanuel Macron a même profité de l'occasion pour défendre son action : "On va baisser les cotisations, c'est un peu technique, explique-t-il combiné en main.

L'occasion pour lui de répondre personnellement au téléphone et d'échanger quelques mots avec des interlocuteurs au bout du fil. Le président de la République a même souhaité un joyeux anniversaire à l'un d'entre eux.

Se livrant à une opération séduction quasi surréaliste, Emmanuel Macron a rendu visite ce vendredi matin au personnel du standard téléphonique et des archives de l'Élysée.

