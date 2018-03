Quand Emmanuel Macron dévoile son numéro de téléphone devant les caméras

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

À 72 ans, elle ne peut plus rentrer chez elle à cause de son voisin

Pierre Louette à la tête des Echos et du Parisien pour accélerer leur virage numérique

À 72 ans, elle ne peut plus rentrer chez elle à cause de son voisin

En savoir plus

"N'essayez pas d'appeler, c'est une arnaque", lance le journaliste. En effet, Emmanuel Macron s'est juste contenté de réciter les huit premiers chiffres dans l'ordre croissant. De son côté, il semblerait que Gérald Darmanin n’ait pas été aussi malin. En effet, il a déjà dévoilé son mail et son numéro de téléphone devant les caméras.

Dans Quotidien mercredi 7 mars, Yann Barthès et ses équipes ont diffusé un passage filmé dans lequel Emmanuel Macron dévoile son numéro de téléphone privé. Devant les caméras, un répondeur vocal demande au chef de l’Etat son numéro de portable. Sans hésiter, le président de la République dicte : "06.12.34.56.78".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres