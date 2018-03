Quand Emmanuel Macron s'agace très franchement face à la question d'une journaliste sur sa vie "privée"

Excellente ambiance lors de la dernière conférence de presse d'Emmanuel Macron en Inde. Encore colère froide et ironie, le locataire de l'Elysée a rembarré sèchement une journaliste qui a visiblement posé une question outrecuidante. Cette dernière s'interrogeait en effet sur la médiatisation de la visite du chef de l'Etat et de son épouse au célèbre Taj Mahal. "Monsieur le président, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du mot 'privé' ? Puisqu'hier, il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de photographes pendant votre visite privée du Taj Mahal".

"Je tiens à vous remercier de l'intérêt de votre question après une visite de trois jours dans un pays comme l'Inde, qui manifeste toute la richesse que vous avez dû tirer de ce déplacement, tout l'intérêt que vous portez à ces questions stratégiques" a répliqué un président pour le moins cinglant.

Et de poursuivre : "Si la frustration de ceux qui n'étaient pas là les conduit à poser des questions de ce type, c'est en effet à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. S'il y a des questions de fond, je les prends toutes...". Les images sont de BFMTV et relayées par l'Opinion.