Quand un élu compare le suramortissement fiscal à…la cocaïne

Ce jeudi 19 octobre, le député Les Constructifs, Charles de Courson a trouvé une manière d'être très concret sur le budget et en même temps a fait rire toute l'Assemblée nationale. En s'adressant à Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, il a comparé le dispositif fiscal du suramortissement... à une prise de "coke".

"Une fois, ça fait plaisir mais après il faut arrêter. Et alors là, on nous explique qu'il faut faire une deuxième fois, une troisième fois. Donc ça a comme effet une accélération et après une dépression", a-t-il expliqué. "C'est exactement l'inverse qu'il faut. Il ne faut pas de suramortissement exceptionnel. Toutes ces mesures, elles ont échoué. Vous dites qu'elles ont réussi. Mais bien sûr, vous accélérez, comme la coke vous vous sentez mieux, mais après c'est la déprime". "Non à la coke", a-t-il conclu sous les rires de ses collègues.