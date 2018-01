Quand Edouard Philippe avoue qu'il s'était fait retirer son permis pour un excès de vitesse

Mardi 9 janvier, Edouard Philippe a confirmé le passage de 90 à 80km/h sur les routes secondaires à double sens. "La mesure s'appliquera dès le 1er juillet 2018", a-t-il expliqué, précisant qu'un premier bilan sera établi en 2020. Après cette annonce, il a répondu aux questions des internautes dans un live Facebook. C'est ainsi, qu'il a avoué qu'il s'était fait retirer son permis en 2015 (à partir de 24 minutes 45). Il avait été contrôlé à plus de 150 km/h (entre 153 et 154 km/h selon ses souvenirs) sur une route limitée à 110 km/h dans l’Eure.

"Les gendarmes à l’occasion d’un contrôle m’ont arrêté. Ils ont constaté que j’allais trop vite, que je n’avais pas pris d’alcool. Ils ont retiré mon permis. J’ai donc dû rentrer chez moi en taxi. J’ai été dans la même situation que beaucoup de Français qui à un moment ont fait, soit preuve d’inattention, soit preuve peut-être d’inconscience en roulant trop vite", a lancé le Premier ministre.

Sans se cacher, à l'époque, il avait publié un communiqué à ce sujet alors qu’il était député-maire du Havre, rappelle Paris-Normandie. "La gendarmerie nationale m’a informé de ce que cette infraction impliquera une amende forfaitaire, un retrait de 4 à 6 points sur mon permis, une mesure éventuelle de suspension administrative du permis de conduire et une mesure complémentaire qui fera l’objet d’une décision du tribunal de police", avait-il alors écrit. Et de regretter son acte : "Cette infraction est regrettable. Qu’elle soit la première en plus de 20 ans de conduite ne la rend pas excusable. J’en assume donc les conséquences et c’est normal. Si je choisis de la rendre publique, c’est que nos concitoyens attendent légitimement de leurs élus l’exemplarité et que je suis convaincu, par ailleurs, de a nécessité d’être ferme en matière de sécurité routière".