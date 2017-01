Quand Donald Trump reprend le discours d'un méchant dans Batman

Coïncidence ? Hommage ? Un internaute américain remarqué la ressemblance entre le discours d'investiture de Donald Trump et celui de Bane, le méchant du dernier film Batman. En fait, c'est surtout la fin d'une phrase qui fait tiquer : "And giving it back to you, the people."

D'autant plus que le discours écrit de Trump était légèrement différent : "giving it back to you, the American People." Résultat de ce petit changement, une citation devenue mythique.