Quand deux hippopotames sauvent miraculeusement un gnou de la mâchoire d'un crocodile

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un ours s'invite dans un jardin et engloutit un gâteau

Mondial-2018: Messi ne doit pas se rater face à Suarez et Cavani

US Open: Federer pour dissiper le doute

En mauvais état, mais libre, le gnou regagne la terre ferme et s'enfuit. Solidarité inter-animal ? Négatif, selon les scientifiques. Pas franchement reconnu pour leur altruisme, les hippopotames auraient plutôt cherché à défendre leur territoire, a expliqué le professeur Douglas McCauley au National Geographic.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres