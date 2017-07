Quand les députés LREM rejettent par réflexe un article validé en commission, car la France insoumise est pour

Nouveau couac à l'Assemblée nationale. Jeudi, alors que les députés votaient les articles du projet de loi pour la confiance dans la vie publique, ils ont par inadvertance voté contre l'article 7 (visant à élargir les obligations de transparence fiscale de l'exécutif, pour empêcher des cas comme l'affaire Thévenoud), qu'ils avaient pourtant validé en commission.

Sacha Houlié, président de la séance, en est resté consterné et a demandé aux députés d'être attentifs et de faire la différence entre un article et un amendement.

Raison probable de ce rejet : Éric Coquerel, député de la France Insoumise, venait de prendre la parole pour expliquer tout le bien qu'il pensait de cet article.

Habitués à voter contre les amendements de la France insoumise, les députés LREM ont donc ensuite voté "non" sans écouter la question.