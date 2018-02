Quand un député MoDem se fait avoir par une énorme fake news !

Le député du Loiret Gérard Ramos était l'invité de C Politique, émission de France 5, pour débattre du fonctionnement actuel de la grande distribution dans le domaine de l'agro-alimentaire.

Apportant avec un panier de produits achetés "en cinq minutes" dans une grande surface, il s'en est pris à la grande distribution qui propose, selon lui, des produits dans lesquels se trouve des additifs jugés très toxiques. Et de s'appuyer pour cela sur une liste d'additifs compilée par "l'hôpital de Villejuif". Une attention charitable, sauf que cette liste est parfaitement fausse. C'est un document forgé dont on connaît l'inexactitude depuis longtemps et qui traine encore aujourd'hui sur internet.

Lors de sa démonstration, le député MoDem dénonce par exemple la présence d'E330, produit très toxique selon la fameuse liste.

Mais qui dans la réalité se trouve être le nom scientifique de… l'acide citrique. Qui comme son nom l'indique, n'est autre que l'acide qu'on peut retrouver à l'état naturel dans un citron ! De l'intérêt de vérifier ses sources…

Son intervention commence à 6'50 dans la vidéo.