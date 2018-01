Quand un député LREM joue le chef d'un gang de braqueurs dans un clip de rap

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Libération des quatre Canadiens et Américains enlevés au Nigeria

Un cousin du jihadiste Rachid Kassim mis en examen et écroué

"Je ne veux pas être député à 100%, sinon on devient vite un crétin dans un vase clos", assure-t-il.

Moi, il se trouve que j'aime être dans la création artistique, qui plus est quand elle permet de mettre en lumière des talents de notre territoire."

Un député dans un clip de rare, c'est suffisamment rare pour être signalé. Le 16 janvier, le rappeur avignonnais N-Jay a mis en ligne son nouveau clip, dans lequel un groupe de braqueurs braquent une "banque de sourires" pour les rendre à la population. Si le thème du banditisme est courant dans le rap, la bienveillance de celui-ci est plus étonnante. Et, surtout, le chef du gang n'est autre que Jean-François Césarini, député LREM du Vaucluse.

