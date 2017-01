Quand un auditeur interpelle Manuel Valls en direct : "La claque c’était trop bon, on était 66 millions à vouloir te la mettre"

À Lamballe, en Bretagne, Manuel Valls a été la cible d'un jeune homme qui lui a assené une gifle, devant la maire. Ce matin, toute la classe politique s'est concentrée sur cette affaire…

Invité de France Inter ce matin, l'ancien Premier ministre est revenu sur cette agression. Puis, il a été interpellé par un autre jeune homme lors de la traditionnelle séance de questions des auditeurs : "Salut Manu !

La claque c’était trop bon, on était 66 millions à vouloir te la mettre. C’était juste trop bon sans déconner. Il a été parfait, le bonhomme", a lancé un certain Guillaume de Grenoble.

Patrick Cohen a tout de suite mis fin à l’échange : "Alors cet appel à la violence sur l’antenne de France inter, c’est non !". Toutefois, Manuel Valls a tenu à répondre. "Je suis celui qu’on vise, car je suis celui qui peut gagner. Je ne me laisserai pas impressionner et je poursuivrai ma campagne. Pour gagner, pour faire gagner la gauche", a lancé d’un ton ferme l’ancien chef du gouvernement.