Quand une actrice de Sex and the City veut devenir gouverneur de New York

L'actrice Cynthia Nixon est plus connue par de nombreux téléspectateurs sous le nom de Miranda Hobbes. Souvenez-vous, l'une des quatre héroïnes de la série Sex and the City! Un personnage d'avocate acharnée à son travail et très brillante... Soit presque le role qu'elle compte endosser cette fois-ci, puisqu'elle a axé sa campagne sur l'égalité avec les plus démunis.

Elle devra, avant de prétendre au poste, commencer par défier le puissant gouverneur démocrate de l'Etat de New York en poste, Andrew Cuomo. Les primaires démocrates sont prévues pour septembre prochain.