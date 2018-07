Ce qu'il s'est passé le 1er mai à Paris avant l'intervention d'Alexandre Benalla

Le vent aurait-il tourné, pour Alexandre Benalla ? Ce lundi 23 juillet, France 3 publie une vidéo que la chaîne publique s'est procurée et qui montre les évènements survenus à Paris le 1er mai, sous un autre angle et quelques minutes avant que l'ex-chargé de mission à l'Élysée n'intervienne.

On l'y voit, tout comme Vincent Crase, en retrait de l'altercation entre CRS et manifestants, place de la Contrescarpe. Les forces de l'ordre, qui viennent de charger puis de battre en retrait, son alors victimes de jets de bouteilles.

Le document montre surtout les deux manifestants présumés violentés en train de lancer des projectiles en direction des fonctionnaires.

Alexandre Benalla et Vincent Crase, eux, se rapprochent de la scène à ce moment. Une attitude qui pourrait servir la défense de l'ex-collaborateur de l'Élysée. Ce dernier est notamment mis en examen pour "violences en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité" et "immixtion dans l’exercice d’une fonction publique". Or, comme le rappelle France 3, l'article 73 du code de procédure pénale stipule que "dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant [...], toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche."