Pyrénées : un snowboardeur échappe de justesse à une avalanche

Grosse frayeur. Si vous comptez profiter des joies de la poudreuse dans les jours ou les semaines à venir, vous feriez peut-être mieux de ne pas regarder cette vidéo. Alors qu’il dévalait un flanc de montagne dans les Pyrénées catalanes, le snowboardeur Alfons Garcia a déclenché une avalanche de neige… qui a commencé à lui foncer dessus. L’Espagnol a finalement réussi à se mettre à l’abri. C’est le site de L’Equipe qui relaie cette vidéo captée en décembre dernier. Pour rappel, le risque d’avalanche reste très élevé dans les Pyrénées et le hors-piste est fortement déconseillé.

