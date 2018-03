PSG : Neymar ne bénéficie "d'aucune espèce de faveur fiscale" soutient Gérald Darmanin

Le football samba est-il arrivé en France grâce à des tours de passe-passe fiscaux ? C’est en filigrane ce que soutient le livre « PSG : révélations d'une révolution » qui vient de sortir et qui avance que la superstar parisienne Neymar, attaquant brésilien, aurait pu bénéficier de faveurs fiscales. Sur le plateau de BFMTV jeudi soir, Gérald Darmanin a nié ces révélations.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a d’abord précisé n’avoir "jamais rencontré Monsieur Neymar" et ne l’avoir vu "qu’à la télévision". Puis d’affirmer : "Tout s'est fait dans le cadre des lois fiscales de la République. Il vaut mieux que Monsieur Neymar paye ses impôts en France plutôt qu'il aille jouer ailleurs dans un autre pays. Monsieur Neymar paye ce qu'il doit payer". Et le ministre d’ajouter : "Il n'y a eu aucune espèce de faveur fiscale, comme si on pouvait imaginer qu'il y aurait eu une adaptation avec les lois de la République.

Il y a des lois fiscales et sociales, et Monsieur Neymar paye ce qu'il doit payer".