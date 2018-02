Propos de Wauquiez : Nadine Morano dénonce un procédé "immonde" de Quotidien

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

10h44 JO-2018: l'or se dérobe sous les patins de Papadakis et Cizeron AFP

Lidl va investir 35 millions d'euros à Bruxelles en 2018 et créer 65 emplois

Gestion du SIAMU bruxellois: le SLFP active son préavis de grève et d'actions

Juppé, Pécresse, les "guignols" d'En Marche... la nouvelle salve de Laurent Wauquiez Jeudi et vendredi derniers, Laurent Wauquiez a vidé son sac devant des élèves de l'EM Lyon, une école de commerce...

Noël afro en Colombie: héritage de l'esclavage et symbole de résistance

Coupe d'Angleterre: Manchester City éliminé par le petit Wigan, Will Grigg buteur

"Mais à l'ère des téléphones portables, avoir confiance en une assemblée de jeunes... (...) Je trouve qu'il a fait preuve de trop de confiance", a-t-elle déclaré. In fine, Nadine Morano a démenti que ces propos puissent faire partie d'une stratégie délibérée de Laurent Wauquiez. En effet, certains le soupçonnent d'avoir parlé en sachant parfaitement que ses propos sortiraient de la pièce. "Je ne pense pas du tout", a assuré Nadine Morano.

Toutefois, elle a regretté que "tout cela parasite" les actions des Républicains. Nadine Morano a estimé qu'"il faut que ça se termine" et qu'"il n'y a que lui (Laurent Wauquiez, ndlr) qui peut mettre un coup d'arrêt à cela". Même si elle pense que Laurent Wauquiez "a fait preuve de trop de confiance" face à son auditoire, assurant qu'il n'avait pas l'intention que ses propos fuitent, elle le défend un peu. Selon elle, "à partir du moment (...) où il a relevé ce parti politique, il est devenu une cible". "Depuis le départ (...), je lui ai dit : 'il faut que tu sois extrêmement vigilant". Un conseil qu'il n'aurait pas suivi : "Je pense qu'il a fait preuve de naïveté, je lui dis avec beaucoup d'affection parce que je sais que c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux".

Hier soir, l’émission Quotidien a dévoilé de nouveaux enregistrements sonores du président des Républicains, lors de son intervention la semaine dernière dans l’EM Lyon. Invitée sur BFMTV, l'eurodéputée Nadine Morano a dénoncé la façon dont l'émission de Yann Barthès a obtenu l'enregistrement de la conférence du patron du parti Les Républicains (LR). Elle a regretté "des enregistrements clandestins", "parce que quand on est enregistré à son insu et que ces enregistrements sont diffusés, c'est une méthode malsaine".

