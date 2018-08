Les progrès fascinants en robotique avec des mains de plus en plus "humaines"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Au moins 4 gendarmes et 1 policier tués dimanche

Création d'un comité gouvernemental pour le retour de plus de cinq millions de réfugiés syriens

La canicule en Europe : incendies, pollution et horloge cassée

En savoir plus

Le laboratoire Autolab, sur le campus de Berkeley, a également réalisé une prouesse avec un bras mécanique indépendant à deux doigts. Il parvient à attraper des objets aux formes définies et les trie ensuite dans des paniers.

Une simulation digitale a été inculquée à la machine qui a comprimé, en seulement deux ans, l'équivalent de cent ans d'epxériences d'essais et d'erreurs.

Des nouveaux modèles sont programmés pour "apprendre tout seuls l'exécution de tâches de plus en plus complexes" avec l'aide de l'intelligence artificielle.

La rédaction du New York Times a récemment dévoilé les efforts de ces équipes qui oeuvrent pour améliorer le quotidien de demain.

De nombreux chercheurs universitaires et des ingénieurs de la Silicon Valley travaillent sur un projet fascinant : rendre les mains robotisées aussi humaines que possible.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres