Programmes présidentiels : Faut-il changer nos institutions ?

Les malheurs de la France viennent-ils de nos institutions ? Faut-il donner un grand coup de balai et inventer une VIème République, comme le pensent certains candidats à l’instar de Jean-Luc Mélenchon ? Anne-Marie Le Pourhiet, Vice-présidente de l’Association française de droit constitutionnel, affirme clairement que le problème n’est pas là. On peut certes introduire quelques réformes comme celle de Benoît Hamon en faveur d’un vrai référendum d’initiative populaire. Ce qu’il faut surtout changer, ce sont nos pratiques et mœurs politiques, plaide-t-elle.

Il faut un Président qui soit capable de défendre une cohésion nationale et ne pas céder aux différents clientélismes communautaristes. Pour lutter aujourd’hui avec efficacité contre la montée des communautarismes, tous les candidats ne se valent pas. Anne-Marie Le Pourhiet dresse le portrait du meilleur candidat et argumente.