Le prince William se lâche sur la piste de danse dans une boîte de nuit suisse

Finalement, le prince William est un homme comme les autres : quand sa femme n’est pas là, il aime sortir avec ses amis et faire la fête. C’est ainsi que le fils de Diana a passé ses vacances à Verbier, une jolie station en Suisse, pour quelques jours de ski.

Alors que la reine d’Angleterre, le prince Charles ou encore le prince Harry célébraient le Commonwealth Day, à l’abbaye de Westminster, et que Kate s’occupaient de ses enfants Geroge et Charlotte, le jeune homme de 34 ans a pu s’offrir un peu de détente sur les pistes ensoleillés…mais également au nightclub où William et ses amis ont été vus verres à la main en train de se déhancher jusqu'au petit matin. Sur une vidéo publiée par le Dailymail, on aperçoit William se dandiner sur le dancefloor, effectuant des petits pas de danse...

tout seul sur la piste. Une manière bien à lui de s’exprimer, qualifiée de "dad dance" (danse de papa) sur les réseaux sociaux.

Jamais avare en potins gênants, le magazine The Sun rapporte également que le mari de Kate a été photographié en train de boire une bière au bord des pistes en compagnie d’une superbe mannequin australien de 24 ans dénommé Sophie Taylor. Pas sûr que sa femme apprécie...