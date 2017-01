Primaire de la gauche : Arnaud Montebourg appelle à voter Benoît Hamon

Ce dimanche s'est tenu le premier tour de la primaire de gauche. Benoît Hamon est arrivé en tête, avec plus de 35% des voix, devant Manuel Valls (31%).

Arnaud Montebourg, arrivé troisième du scrutin avec un peu plus de 18% des voix, a été le premier candidat à s'exprimer ce soir. Dès 21h, il s'est exprimé depuis son QG. "Les électeurs de la primaire ont parlé (...) Ils ont d’abord massivement et sérieusement condamné le quinquennat en refusant de donner le quittus et le soutien qu’ils réclamaient", a-t-il dit. "Les électeurs de la primaire ont choisi de me placer en troisième position. Dimanche prochain je voterai Benoît Hamon et je vous invite à en faire de même", a-t-il poursuivi.

Pour Arnaud Montebourg, "l'impératif désormais qui pèse sur nos épaules est le rassemblement des gauches. Sans le rassemblement, il n’y aura pas de solution entre le candidat libéral brutal qu’est François Fillon et la famille Le Pen."