"La primaire, ce n'est pas Miss France", selon Jean-Luc Bennahmias

Invité ce mardi de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, Jean-Luc Bennahmias, candidat de la primaire de la gauche, a réagi aux critiques moqueuses sur son physique. "Quand on s'expose, on s'attend à subir quelques coups", a-t-il assuré, soulignant qu'il ne souffre pas de ces remarques à son égard. "Les critiques sur mon physique, sur mes dents, par exemple... Ce n'est pas Miss France. La primaire, c'est de la politique", a-t-il lancé.