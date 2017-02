Présidentielle : "Les sondages, on les emmerde", s'emporte Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan ne semble être pas un aficionado des enquêtes d'opinion. Invité de Public Senat et Sud Radio ce jeudi, le candidat de "Debout la France" n'a pas mâché ses mots face aux différentes tendances politiques relayées par les médias (dont Atlantico).

"J'accuse les sondages de manipuler l'opinion", a-t-il martelé. "Je dis aux Français "voter selon votre cœur, arrêter de suivre les sondages. Les sondages ont toujours ont toujours été démentis".

Lorsqu'un journaliste lui rappelle qu'il n'est crédité que de 2% pour les élections présidentielles prévues en mai, le député de l'Esonne s'emporte : "Je n'y crois pas un instant.

C'est une honte ces sondages. Aux élections régionales, on me mettait à 1%, j'ai fait près de 7% en Ile-de-France. Les Français ne sont pas dupes !" Et le candidat de conclure : "Les Français ont commencé à comprendre. Les sondages, on les emmerde !".

