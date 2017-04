Présidentielle : Quel programme économique sera efficace ?

Les questions économiques et sociales sont un volet essentiel du redressement du pays. Comment faciliter la reprise et favoriser enfin la création d’emplois en France, qui est le 1er acquis social ? Comment mieux gérer l’action publique et de solidarité et la rendre plus responsabilisante ? Jean-Dominique Senard, le président du Groupe Michelin, répond sans détour à ces questions. La parole de ce patron social d’un des fleurons de l’économie française, est forte. Elle est souvent respectée par le monde syndicale et écoutée par ses pairs.

Senard propose trois priorités pour sortir la France du marasme,

1/ rétablir la compétitivité des entreprises et de l’économie française par rapport aux concurrents

2/ accroître les fonds propres des entreprises pour renforcer leurs capacités de développement,

3/ réduire le coût global de l’action publique.

Senard tranche sur l’idée de certains candidats comme Marine Le Pen de sortir de l’euro pour régler nos problèmes : « je suis tout à fait clair, c’est la fausse solution », en argumentant avec beaucoup de conviction.