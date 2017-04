Présidentielle : Comment relever le défi de la culture et de l’éducation ?

La France est-elle mondialisée et multiculturelle ou a-t-elle une identité propre à défendre ? Deux visions s’affrontent au cours de cette campagne présidentielle. François-Xavier Bellamy, philosophe, auteur de l’ouvrage à succès Les déshérités, apporte sa pierre à la réflexion. Il répond avec vivacité à l’affirmation d’Emmanuel Macron qu’il n’y a pas de « culture française » : « Les faits lui donne tort et les quatre-vingt millions de touristes qui viennent chaque année visiter notre pays, y viennent évidemment pour ce qu’il vont découvrir de culture et d’une culture singulière ». Et le philosophe d’asséner : « Si nous avons tant de jeunes qui sont français mais qui n’arrivent pas à se reconnaître français, c’est d’abord la faute de ces paroles publiques irresponsables ».

Pour lui, il y a urgence à lutter contre la fracture et l’insécurité culturelle. Il y a urgence à transmettre aux plus jeunes et aux milieux défavorisés l’amour du savoir et du pays. Bellamy souligne les réponses porteuses d’espérance des programmes de certains candidats.