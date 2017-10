Le président tchèque menace des journalistes avec une fausse kalachnikov

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Glyphosate. La Commission propose de limiter le renouvellement entre 5 et 7 ans

Président de la République tchèque depuis 2013, Milos Zeman n'a jamais été tendre avec les journalistes. Lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine, il avait lâché qu'il fallait "liquider" des journalistes "trop nombreux". Auparavant, il avait décrit les journalistes comme des "fumiers" et des "hyènes". Ce mardi 24 octobre, il s'en est pris une nouvelle fois aux médias.

