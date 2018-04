Les premiers mots d'Emmanuel Macron à son arrivée aux USA

Le chef de l'Etat français s'est exprimé en français et en anglais dès les premiers instants de son arrivée sur le sol américain. Emmanuel Macron s'est adressé aux journalistes depuis le tarmac de la base Andrews, près de Washington.

"Nous sommes très heureux et honorés d'être ici avec ma femme Brigitte.

Cette visite d'Etat est essentielle pour nos peuples et pour nous. Nous aurons l'occasion d'avoir plusieurs conversations avec le président Trump. J'aurai l’occasion de m'adresser au Congrès et aux jeunesses américaines. Cette visite d'Etat sera l'occasion d'échanger sur des sujets bilatéraux (...) mais aussi d'échanger sur les grands sujets internationaux du moment."

Emmanuel et Brigitte Macron ont été notamment accueillis à leur sortie de l'avion par l'ambassadeur de France aux Etats-Unis, Gérard Araud. La Marseillaise et l'hymne américain ont été interprétés lors de la cérémonie protocolaire lors de l'arrivée du couple présidentiel français.

La visite d'Etat d'Emmanuel Macron à Washington est la toute première pour un dirigeant étranger sous la présidence de Donald Trump.

Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron vont se rendre à la Maison Blanche dans les minutes qui viennent. Ils seront alors accueillis par Donald Trump et la First Lady, Melania Trump. Les deux couples présidentiels vont ensuite dîner à Mount Vernon, l'ancienne demeure de George Washington, au sud de la capitale américaine. En juillet 2017, Emmanuel et Brigitte Macron avaient convié Donald et Melania Trump au restaurant de la Tour Eiffel.

La journée de mardi sera marquée par un dîner d'Etat avec le vice-président Mike Pence et par des discussions diplomatiques dans le cadre d'entretiens à la Maison Blanche. Le président français assistera à une cérémonie militaire au cimetière d'Arlington. Emmanuel Macron prononcera un discours mercredi devant les membres du Congrès. Le président français rencontrera également les étudiants de l'Université George Washington. La délégation française pour ce voyage d'Etat est composée de cinq ministres et de 50 personnalités dont Thomas Pesquet.

De nombreux dossiers seront au coeur des discussions entre Donald Trump et Emmanuel Macron comme la Syrie, l'accord sur le nucléaire iranien ou bien encore les accords commerciaux avec l'Europe.