Les premières images de "Monsieur", un documentaire de Laurent Delahousse sur Jean d'Ormesson

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Angleterre: les footballeurs rescapés de la grotte en Thaïlande invités à Old Trafford

Gérald Darmanin veut plus de contractuels à la place des fonctionnaires

OM/PSG: tensions entre supporters et forces de l'ordre avant le clasico

En savoir plus

Plus que quelques semaines à patienter donc avant de découvrir ce documentaire de Laurent Delahousse, Monsieur, dans les salles le 5 décembre.

Devant la caméra du journaliste de France 2, Jean d'Ormesson se livre et dévoile des réflexions sur sa vie, ses oeuvres, le grand âge ou bien encore la postérité.

Afin de célébrer son oeuvre, sa personnalité et sa pensée, le journaliste Laurent Delahousse a consacré un documentaire à l'homme de lettres. Intitulé Monsieur, ce projet sortira dans les salles obscures le 5 décembre 2018. Cette sortie correspond en effet à la date du premier anniversaire du décès de l'écrivain.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres