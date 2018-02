La première télévision de Philippe Etchebest

On le reconnait pour son crâne rasé, ses épaules larges et son franc-parler. Mais il fût une époque où le cuisinier Philippe Etchebest se montrait bien plus timide à la télévision.

L'émission Le Tube est allée à la pêche aux archives et a réussi à trouver la première télévision du cuisinier rugbyman. Toque sur la tête (encore chevelue), il explique son plat sans coups d'éclats.