Pour promouvoir sa Coupe du Monde, Poutine se met au football

Le Brésilien Ronaldo, l'Anglais Wayne Rooney, le Nigérian Jay-Jay Okocha, l'Australien Harry Kewell ou encore Maradona ou Valderrama ont effectué des jongles pour célébrer les 100 jours avant la prochaine Coupe du Monde qui commencera à Moscou le 14 juin prochain.

Et pour que la fête soit plus insolite, le président Russe Vladimir Poutine y est allé de son coup de pied et de sa tête dans le Palais présidentiel.