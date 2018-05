Pour Jean-Sébastien Ferjou le projet de suppression de l'exit tax d'Emmanuel Macron est un "gigantesque doigt d'honneur"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Jean-Sébastien Ferjou était invité aux côtés de Coralie Delaume (essayiste, animatrice du blog L’Arène nue et intervenante sur polony.tv ), Henri Vernet (rédacteur en chef adjoint du Parisien – Aujourd’hui en France) et Maël Thierry (chef adjoint du service politique de L’Obs).

Elle n’a pas empêché de départ. Ça rapporte 70 millions d’euros par an. Sur le fond, on peut le comprendre mais ça ressemble à un gigantesque doigt d’honneur. Dans le printemps social que vit la France, c’est assez perturbant. C’est assez révélateur de la pensée d’Emmanuel Macron. Il raisonne en banquier d’affaire. Ce n’est pas forcément négatif. Il veut rendre la France présentable pour attirer des investisseurs étrangers".

Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur de la publication d'Atlantico.fr, était l'invité de l'émission Les Informés de France Info, présentée par Jean-Mathieu Pernin, dans la soirée du jeudi 3 mai.

