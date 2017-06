Pour Eric Cantona, Didier Deschamps est un "comptable grippe-sou plutôt qu’un visionnaire"

Dans sa dernière chronique diffusée sur Eurosport, Eric Cantona tacle une nouvelle fois Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France.

"La quantité de talent brut et le potentiel de l’équipe de France est juste fou. Mais pourquoi ce talent n’est pas sur le terrain quand ça compte vraiment ? C’est vraiment ahurissant ! Un grand entraîneur est jugé sur son habilité à trouver un système tactique où ses meilleurs joueurs peuvent s’exprimer tous ensemble. Mais vous n’aurez pas ça si vous êtes dirigés par un comptable grippe-sou plutôt qu’un visionnaire", déclare-t-il, en référence à la frilosité de Deschamps lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 perdu en Suède (1-2).

Il enchaîne en laissant un appel à Zinedine Zidane.

"Zizou, Zizou, reviens, ton pays a besoin de toi !", dit-il. Pour Cantona, Zidane, actuellement entraîneur du Real Madrid, "a résolu l’ultime quadrature du cercle footballistique: transformer une somme de talents et une fabuleuse équipe, apprécie-t-il. Ça devrait réduire au silence tous ceux qui doutaient de son approche douce. Sa devise: 'je ne dirige pas des egos, je dirige des personnalités’. Avec cinq trophées majeurs en un an et demi, il doit bien être dans le vrai."