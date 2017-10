Pour Élisabeth Lévy, les humoristes de France Inter sont "les chiens de garde de la pensée unique"

Elisabeth Lévy, co-fondatrice du magazine Causer, était ce samedi invitée dans "Salut les Terriens ! ", le talk-show de Thierry Ardisson sur C8, pour débattre sur le thème "On ne peut plus rien dire". Elle en a profité pour dire tout le mal qu'elle pense des humoristes de la radio publique France Inter. "Ils sont devenus les chiens de garde de la pensée unique" et "rient tous en choeur des mêmes choses, contre les mêmes personnes" en ne prenant "jamais l'ombre d'un risque", dénonce-t-elle.

"Ils croient être les bouffons mais c'est eux qui sont les puissants !", a-t-elle poursuivi. "Ils pensent tous pareil ! 'Et je tape sur la Manif' pour tous un jour et je tape sur la droite le lendemain et le troisième jour je dis à quel point c'est mal de voter Front National, comme c'est rebelle", a-t-elle ironisé.

"On nous parle de diversité toute la journée et ils ne supportent pas de parler à des gens qui ne pensent pas comme eux", a conclu Elisabeth Lévy, qui aimerait voir "du pluralisme" sur la radio publique.