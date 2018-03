Un porte-avion américain mouille au Vietnam : une première depuis la fin de la guerre

Pour la première fois depuis la fin de la guerre du Vietnam un porte-avion américain mouille dans le port de Danang depuis ce lundi 5 mars. Officiellement cette visite de l'USS Carl Vinston et de son contingent de 5000 marins et aviateurs a pour but de resserrer les liens historiques entre les deux pays selon les Etats-Unis.Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères vietnamien parle lui d'une visite de quatre jours qui va "contribuer à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la coopération et le développement dans la région".

Mais derrière les discours officiels, il est difficile de ne pas voir un message implicite envoyé à la Chine dont l'appétit grandir en mer de Chine. Dans cette région, Pékin continu de construire des îles artificielles qui sont capables de servir de base militaire renforçant ainsi son emprise sur la quasi-totalité de la région faisait fi de la décision de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye qui avait qualifié les revendications chinoises comme étant absentes de fondements juridiques. En 2014 déjà, la Chine avait installé une plate-forme pétrolière dans les eaux revendiquées par Hanoï, ce qui avait provoqué des émeutes meurtrières au Vietnam.