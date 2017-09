Le policier "Kung-Fu" témoigne en marge du procès de la voiture brûlée

L'image avait marqué au-delà-même des frontières de l'Hexagone. Le 18 mai, quai de Valmy, un policier sort d'une voiture de police qui commence à s'enflammer après un jet de fumigène. On vient de lui éclater la fenêtre du véhicule dans le visage. Il a hésité à prendre son arme et s'est ravisé. Ses adversaires l'assaillent alors. Il pare admirablement les coups de barre de fer avec les bras alors que tout s'agite autour de lui. Nombreux sont ceux à voir en lui un héros. Les agresseurs sont arrêtés, et vivent aujourd'hui leur procès.

Mais comme le veut la formule toute faite (mais pour autant toujours aussi vraie), derrière l'uniforme, il y a un homme.

Et Kévin, le policier "kung-fu" ne fait pas exception. Il le confie à France 3 : "C'est douloureux parce que j'ai failli perdre ma vie. Ce n'est pas pour faire des câlins qu'ils m'ont tapé dessus. Ils avaient envie d'avoir un flic et de tuer un flic." Il se dit reconnaissant des soutiens reçus et avoue être encore très marqué par l'événement.