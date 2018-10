Un policier japonais parvient à sauver, de manière pour le moins originale, une femme qui souhaitait se suicider

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pierre Moscovici charge le PS et renonce à une candidature comme tête de liste aux européennes

L'UE à Theresa May : il est "temps de se remettre au travail" sur le Brexit

Londres et Canberra accusent le renseignement militaire russe de mener des cyberattaques 04/10/2018 - 12:51

En savoir plus

Cet instant, immortalisé et diffusé sur les réseaux sociaux, montre le sang-froid du sauveteur face à la situation périlleuse de la femme.

Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux suite à l'intervention courageuse et peu orthodoxe d'un policier japonais afin de sauver une femme qui était sur le point de commettre l'irréparable.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres