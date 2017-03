Plus de femmes et de minorités : les services secrets britanniques lancent une campagne de recrutement anti-James Bond

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Des Suisses bronzés et argentés en half-pipe

L'ambassade et le consulat néerlandais en Turquie bouclés pour "raisons de sécurité" (responsables turcs)

Hand: Nantes et Montpellier rejoignent le PSG en 8e de la Ligue des champions

L'initiative vient du chef de l’agence britannique, Alex Younger, qui a déclaré au journal britannique The Guardian "qu’un différent type de recrutement était vital pour faire face aux menaces contemporaines".

Concrètement, le MI6 a suffisamment de mâles blancs au corps et au regard d'acier dans ses rangs, prévient le MI6.

Pour le faire savoir, ils diffusent pour la première fois de leur histoire une campagne de publicité visant à recruter des espions en herbe. Une jeune femme métisse y est montrée dans des situations de tout les jours, faisant montre d'intéressants réflexes physiques et émotionnels.

James Bond a certainement inspiré des générations d'espions. L'espion au flegme britannique, violent, mais sachant conquérir les plus belles femmes du monde, enchaînant les cascades sans laisser apparaître une goutte de sueur... Il représente exactement ce que les services secrets britanniques, le MI6... ne veulent pas dans leur service.

