Les plus belles images GoPro de l'année 2017

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Suisse de Federer bat la Russie et signe une deuxième victoire

USA: nouvel incendie dans à New York, 12 blessés

Jack Sock se blesse à la hanche et est remplacé par... Pat Cash, 52 ans

En savoir plus

C'est devenu un grand classique à chaque fin / début d'année. Fin décembre, GoPro a sélectionné son best-of de l'année 2017 avant de le dévoiler sur sa chaîne YouTube. Des profondeurs de l'océan à une demande en mariage en plein ciel, en passant par des exploits sportifs et des paysages à couper le souffle… il y a de tout mais surtout du très beau et il est difficile de faire la fine bouche devant certaines images sublimes. Alors, même si vous n'êtes pas fan de l'entreprise de caméras embarquées, faîtes vous plaisir.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres