Une plongeuse filme par hasard des images exceptionnelles d'une espèce méconnue de requin

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), seulement 102 spécimens ont été recensés. Le requin peut atteindre 7 mètres de long et peser 750 kg, et descend parfois jusqu'à 1500 m de profondeur.

Une belle rencontre que la plongeuse a pu immortaliser avec sa caméra, car le fascinant animal est 1) inoffensif (il se nourrit de plancton, de crevettes et de méduses), 2) particulièrement rare.

C'est ce qu'on appelle un coup de chance. Fin juillet, Penelope Bielich, une plongeuse britannique, s'est retrouvé nez à nez avec un requin grande-gueule - Megachasma pelagios pour les plus savants – alors qu'elle barbotait au large de l'île indonésienne de Komodo.

