"S’il vous plaît, faites quelque chose" : quand la femme d'Yvan Colonna interpelle Emmanuel Macron

"Bonjour, je suis la femme d'Yvan Colonna". C'est par ces mots que Stéphanie Colonna a interpellé Emmanuel Macron ce mardi à la sortie du musée Fesch qu'il venait de visiter à Ajaccio. "Mon fils de six ans n’a pas vu son père depuis un an et demi. S’il vous plaît, faites quelque chose. Ce n’est pas un animal, c’est un être humain. Il doit être près de sa famille".

Elle s'est dite choquée par le discours du président de la République, qui avait annoncé le matin même, lors d'un discours d'hommage au préfet Erignac tué 20 ans plus tôt, qu'il excluait toute amnistie pour les prisonniers corses.

"J’ai été choquée ce matin. Mais je ne parle pas d’amnistie. Il est privé de liberté, d’accord. Personne ne pourra jamais oublier ce qui s’est passé. Mais j’ai un petit de six ans. Il n’a pas vu son père".

"Que votre enfant puisse voir son père, que les personnes qui sont détenues dans notre pays puissent voir leur famille, ça fait partie des choses que nous allons assurer" a répondu Emmanuel Macron. Yvan Colonna, interpellé en juillet 2003 après quatre ans de cavale, a épousé Stéphanie Colonna en 2011 en prison.