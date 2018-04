Le Piton de la Fournaise s'est réveillé !

C'est une alerte 1 éruption qui a été déclenchée ce matin à 11h par l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. La préfecture a lancé un plan d'évacuation et de sécurisation. Depuis 6h du matin, l'observatoire avait perçu de très importantes secousses jusqu'au sommet du volcan. Depuis, des fumerolles ont commencé à être relâchées, et on devrait en voir plus dans les heures à venir.

Ce n'est évidemment pas la première fois que le Piton s'apprête à cracher sa fureur. On en compte près de 300 !