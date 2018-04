Le Piton de la Fournaise entre une nouvelle fois en éruption

Le Piton de la Fournaise, volcan très actif de l'île de la Réunion, est entré en éruption ce vendredi 27 avril 2018 à 23h50 sur le flanc sud du volcan, dans le secteur du cratère Rivals, a annoncé sur Twitter la préfecture de l'île.

Cette éruption, qui a eu lieu dans une zone inhabitée et ne présente pas de danger pour la population, s'est traduite par une arrivée en surface du magma, après une crise sismique qui a débuté trois heures et demie plus tôt.

La faille éruptive s’est ouverte sur le flanc sud du volcan à l’intérieur de l’Enclos, la caldera centrale du volcan.

La précédente éruption du volcan date du 3 avril. Le spectacle, qui n'avait duré que quelques heures, avait attiré de nombreux touristes et habitants de La Réunion.