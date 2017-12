Philippines : les terribles images de la tempête tropicale Tembin qui balaie l'archipel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Choc pour les fans de «Danse avec les stars» et «50' Inside»: Sandrine Quétier quitte TF1!

Le sud du pays a été particulièrement touché, notamment l'île de Mindanao, la deuxième plus grande île des Philippines, qui compte 20 millions d'habitants. La puissante tempête a provoqué des coupures de courant, compliquant les communications et l'établissement du nombre des victimes.

La situation est dramatique aux Philippines où le bilan ne cesse de s’alourdir. Au moins 133 personnes sont mortes et des dizaines sont portées disparues après des inondations et glissements de terrain, à la suite du passage de la tempête tropicale Tembin qui s’est abattue sur le sud de l’archipel.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres