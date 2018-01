"Personne me touche" : Mélenchon refuse d'être contrôlé lors d'une manifestation

Samedi 6 janvier, 4700 personnes ont pris part à une manifestation kurde à Paris. Celle-ci a été organisée pour réclamer la "vérité" et la "justice" sur l'assassinat en 2013 dans la capitale française de trois militantes kurdes. Les manifestants entendaient dénoncer le "silence" des autorités françaises dans cette affaire. Parmi les participants figuraient quelques personnalités politiques comme Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français et sénateur de Paris, ou encore le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Mais alors que tout le monde était contrôlé, ce dernier a refusé d'être palpé par les agents de sécurité. L'instant a été filmé par des journalistes. Sur les images, on entend Jean-Luc Mélenchon lancer : "Ça va pas non ? Personne me touche", avant de s'engouffrer dans la foule.